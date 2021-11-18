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أرباح "غازبروم نفط" الروسية تقفز بنحو 10 مرات

مال وأعمال

أرباح
Sputnik
صورة تعبيرية
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سجلت شركة الطاقة الروسية "غازبروم نفط" في الأشهر التسعة الأولى من 2021 ربحا صافيا بلغ بناء على المعايير الدولية للتقارير المالية مستوى 357 مليار روبل روسي (حوالي 5 مليارات دولار).

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ومستوى الربح هذا يعد أعلى بنحو 10 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتقارير المالية فإن إيرادات الشركة في الفتر ة من يناير وحتى سبتمبر 2021 صعدت بنسبة 49.1% إلى 2.162 تريليون روبل.

ويأتي ارتفاع الأرباح في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع الطلب على الذهب الأسود وتراجع المعروض.

المصدر: تاس

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