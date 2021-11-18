أرباح "غازبروم نفط" الروسية تقفز بنحو 10 مرات

سجلت شركة الطاقة الروسية "غازبروم نفط" في الأشهر التسعة الأولى من 2021 ربحا صافيا بلغ بناء على المعايير الدولية للتقارير المالية مستوى 357 مليار روبل روسي (حوالي 5 مليارات دولار).

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ومستوى الربح هذا يعد أعلى بنحو 10 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتقارير المالية فإن إيرادات الشركة في الفتر ة من يناير وحتى سبتمبر 2021 صعدت بنسبة 49.1% إلى 2.162 تريليون روبل.

ويأتي ارتفاع الأرباح في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع الطلب على الذهب الأسود وتراجع المعروض.

المصدر: تاس