البنك المركزي التركي: مبيعات الليرة منفصلة عن الواقع

أكد البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء أنه يمكنه فقط التدخل في الأسواق في ظل ظروف معينة لتقلبات مفرطة.

وأضاف أن موجة مبيعات في الليرة التركية "غير واقعية ومنفصلة تماما" عن الواقع.

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وذكر البنك في البيان "في ظل ظروف معينة يمكن فقط للبنك المركزي أن يتدخل في تقلبات مفرطة بدون استهداف أي اتجاه دائم".

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم بنسبة 5% بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهد بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية".

وتراجعت العملة التركية خلال تعاملات اليوم إلى 11.9990 ليرة للدولار. وفقدت العملة 38 في المئة من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ 17 في المئة منذ بداية الأسبوع الماضي.

ويوم الخميس، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 في المئة تحت ضغط من الرئيس أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة، وأشار إلى مزيد من الخفض.

وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر 2021، فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.

المصدر: رويترز