وقعت محافظة الطاقات المتجددة الجزائرية والوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار حول ترقية جامع الجزائر كمبنى مستدام ومقتصد للموارد.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في مقر محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية من قبل محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الجزائري، نورالدين ياسع، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامعة الجزائر وتسييره، نسيم مختاري، حسبما أكد بيان للمحافظة.

وتنص الاتفاقية الإطار على تثمين منشآت الطاقة المتجددة وحلول ذات فعالية طاقوية عالية.

وقال محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية: "في إطار مقاربة البناء المستدام ولتلبية جزء من احتياجاته الطاقوية، تم تجهيز الجامع الكبير للجزائر العاصمة بمحطة كهروضوئية لتوفير الإنارة الداخلية للقاعة، وسخان مائي شمسي جماعي لإنتاج الماء الساخن وتم استعمال الطاقة الشمسية للإضاءة الخارجية، ونظام ثلاثي الأجيال يسمح بالإنتاج المشترك للكهرباء والحرارة والبرودة في وقت واحد ونظام استعادة مياه الأمطار والمياه الصرف الصحي".

في إطار هذه الاتفاقية، ستضمن المحافظة المرافقة التقنية للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، في متابعة وصيانة منشآت الطاقات المتجددة من أجل ضمان سيرها الحسن وديمومتها، وكذلك في إنجاز الدراسات والخبرات وتقييمات الحصيلة الطاقوية وتجنب انبعاثات الكربون من هذه المنشآت.

"وستعمل هاتان الهيئتان معا لتثمين أنظمة الطاقات المتجددة المثبتة في جامع الجزائر والتي يمكن أن تشكل منصة عرض وتكوين حقيقية حول تكامل الحلول المستدامة والبيئية"، حسبما تم التأكيد.

كما اتفق الطرفان على "ترقية صورة جامع الجزائر، ليس فقط كصرح روحي وتحفة معمارية وثقافية ولكن أيضا كمؤسسة مرجعية من حيث الاستدامة البيئية والرصانة في مجال الطاقة"، حسبما اختتم ذات البيان.

للتذكير، تم اختيار جامع الجزائر من بين أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 بإحرازه الجائزة السنوية لمتحف "شيكاغو أثينيوم" للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي لتصميم الفنون المعمارية.

ويشكل جامع الجزائر قطبا جذابا حقيقيا من الطبيعة الدينية والثقافية والعلمية، ويتميز بأكبر مئذنة في العالم، بطول 267 مترا وقاعة صلاة تتربع على 20.000 متر مربع ويمكن أن تستوعب إلى غاية 120 ألف مصل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية