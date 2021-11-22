مولدوفا: "مولدوفاغاز" تلقت ​​إخطارا من "غازبروم" بشأن إمدادات الغاز

أكد نائب رئيس الوزراء المولدوفي أندريه سبينو، أن شركة "مولدوفاغاز" تلقت ​​إخطارا بشأن احتمال توقف إمدادات الغاز من شركة "غازبروم" الروسية، لكن سلطات البلاد تطلع عليه بعد.

وسبق للناطق باسم عملاق الغاز الروسي "غازبروم" سيرغي كوبريانوف وأعلن اليوم، أن "غازبروم" ستوقف خلال 48 ساعة إمدادات الغاز إلى مولدوفا لتخلفها عن السداد، وتم إخطار الجانب المولدوفي رسميا بذلك".

وأضاف في تصريح لـ"RT": "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في مولدوفا، إلا أن سلطاتها لا تبدي الرغبة في الحفاظ على إمكانية سداد ما يترتب من ديون لـ"غازبروم".

وتابع: "قررت شركة "غازبروم" توقيع العقد عمليا وفقا لشروط الجانب المولدوفي، ولكن بنقطة أساسية وهامة هي أن تدفع مولدوفا 100% من الديون المستحقة في الوقت المحدد لها، حتى نهاية اليوم... لم نتلق منهم أي مبالغ مالية حتى الساعة".

المصدر: RT