اليابان تقترح حزمة تحفيز قياسية لإصلاح الاقتصاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrpg
كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة تحفيز قياسية لإصلاح اقتصاد البلاد المتعثر، من أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لرئيس الوزراء الياباني فإن الحزمة تبلغ 56 تريليون ين، أو 490 مليار دولار.
وتتضمن منحا نقدية ومساعدة الشركات المتعثرة، لمساعدة اقتصاد اليابان على الخروج من حالة الركود التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
المصدر: أ ب
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.