اليابان تقترح حزمة تحفيز قياسية لإصلاح الاقتصاد

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة تحفيز قياسية لإصلاح اقتصاد البلاد المتعثر، من أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لرئيس الوزراء الياباني فإن الحزمة تبلغ 56 تريليون ين، أو 490 مليار دولار.

وتتضمن منحا نقدية ومساعدة الشركات المتعثرة، لمساعدة اقتصاد اليابان على الخروج من حالة الركود التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: أ ب