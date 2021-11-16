الريال اليمني يسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام الدولار

واصل الريال اليمني هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار، في أسوأ انهيار لقيمته مند بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

وقال صرافون ومتعامون في عدن لوكالة "رويترز" إن سعر الريال في السوق السوداء سجل اليوم الثلاثاء 1516 مقابل الدولار للشراء و1535 للبيع بعد أن كان عند 1460 الأسبوع الماضي.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

وعجزت الحكومة اليمنية والبنك المركزي عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة المحلية رغم إطلاقهما حزمة إجراءات ومعالجات قال مراقبون إنها جاءت متأخرة.

ومن ناحية أخرى، قال البنك المركزي إنه باع 14.708 مليون دولار في مزاد ثان عبر منصة إلكترونية اليوم الثلاثاء. وكان البنك يهدف لبيع 15 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي اليوم 1508 ريالات للدولار للشراء و1511 للبيع.

وقال البنك إنه سيواصل مزادات بيع العملة الأجنبية بشكل أسبوعي.

المصدر: "رويترز"