 
مباشر

"روسنفت": سعر النفط قد يبلغ 120 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2022

مال وأعمال

Reuters DR
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqzc

نقلت وكالة "تاس" عن مسؤول بارز في شركة الطاقة الروسية العملاقة "روسنفت" قوله، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2022.

وقال أوتابيك كريموف، نائب رئيس التجارة واللوجستيات بالشركة، في المنتدى الدولي لبورصة موسكو: "نرى حقا أن سعر النفط في نهاية النصف القادم من العام قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل".

وأسعار النفط حاليا فوق 80 دولارا للبرميل، بدعم من شح محتمل في مخزونات الخام حول العالم بالرغم من أن المكاسب تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمي ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا.

المصدر: "تاس" + "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا