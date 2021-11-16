الإمارات.. ارتفاع أصول الجهاز المصرفي

أعلن المركزي الإماراتي اليوم عن ارتفاع اجمالـي أصـول الجهاز المصرفي في الإمارات، شاملا القبولات المصرفية، إلى 3.247 تريليون درهم (حوالي 890 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر من 2021.

وبذلك يكون المؤشر قد نما بنسبة 0.6% مقارنة مع 3.228 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس من 2021.

وارتفع اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1.771.4 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2021 إلى 1.776.5 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من 1.928.7 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2021 إلى 1.942.3 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2021 نتيجة زيادة بنسبة 0.3% في ودائع المقيمين، وزيادة بنسبة 3.7% في ودائع غير المقيمين.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام