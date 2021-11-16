ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم، بعدما أوقفت ألمانيا مؤقتا إجراءات اعتماد شركة "نورد ستريم-2"، وهو إجراء ضروري لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2".

ووفقا للتداولات فإن أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر المقبل في مركز TTF الهولندي، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، صعدت بنسبة 11% إلى 1042.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وجاء الارتفاع بعدما أوقفت ألمانيا بشكل مؤقت إجراءات اعتماد (تسجيل) شركة "نورد ستريم-2"، وهو إجراء ضروري لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2".

وتم وقف عملية اعتماد شركة "نورد ستريم-2" في ألمانيا بسبب أمور تنظيمية وقانونية.

ويرى خبراء أن الخطوة تعد أمرا إيجابيا، إذ أنها تشير إلى أن السلطات الألمانية على استعداد لاعتماد مشروع "السيل الشمالي-2" بعد تنفيذ الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

أما الأسعار فيعتقد الخبراء أنها صعدت كون إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" سيتأخر، وأنه لن يتم توريد كميات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية من خلال أنبوبي"السيل الشمالي-2" في فصل الشتاء هذا.

المصدر: bfm + نوفوستي