روسيا والإمارات تبحثان توسيع التعاون في مجال صناعة الطيران

تبحث روسيا والإمارات توسيع التعاون في مجال صناعة الطيران، وجاء ذلك بحسب ما كشفه وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية العاشرة.

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كذلك أشار الوزير الروسي إلى أن روسيا والإمارات ستعملان على زيادة التبادل التجاري بينهما بنحو 10 مرات في السنوات الـ10 القادمة.

وقال إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي مستوى قياسيا عند 3.3 مليار دولار على الرغم من أن العام كان مصحوبا بقيود بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف، إن التجارة بين روسيا والإمارات نمت في السنوات العشرة الماضي بنحو 10 مرات، وهناك مؤشرات على أن التجارة أخذة في النمو ففي العام الجاري نمت التجارة بأكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي.

وعن آفاق التعاون، قال الوزير الروسي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الحكومية عن الجانب الروسي: "بالنسبة لمجالات التعاون هناك الكثير منها نتعاون في صناعة الطيران، وتم بحث اليوم خلال اجتماع اللجنة الحكومية إمكانية توسيع التعاون في مجال الطيران ما يسهم في اتجاه تطوير التكنولوجيا الفائقة".

وجاء اجتماع اللجنة الروسية الإماراتية على هامش انعقاد معرض دبي للطيران 2021، حيث تم عرض نماذج طائرات روسية حديثة.

وكمؤشر على اهتمام روسيا بتوسيع التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، قال مانتوروف، إنه خلال رحلته إلى الإمارات سيشارك في مؤتمر "أديبك" في أبو ظبي ومعرض "إكسبو 2020".

المصدر: تاس