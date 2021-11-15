وزير روسي يتحدث عن صناعة طائرة "أوروس" الفاخرة

تحدث وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن الطائرة الروسية "أوروس" الفاخرة المخصصة لفئة رجال الأعمال.

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وقال الوزير لـRT خلال مشاركته في معرض دبي للطيران: "هذه طائرة روسية الصنع مع شركاء أجانب يقومون بتوريد عدد من المكونات والقطع التي تدخل في الطائرة، ومنذ البداية عندما تم تصميم الطائرة في بداية الألفية الثانية كانت ثمة شراكة دولية واسعة، والتي هي قائمة حتى يومنا هذا. ونأخذ في الحسبان متطلبات المستهلكين بما في ذلك خفض تكاليف تخديم الطائرة، وكثير من المنتجين الروس يصنعون بأنفسهم بعض المكونات".

وفي وقت سابق كشف، سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روستيخ" الروسية عن سعر الطائرة، التي تم عرضها في معرض دبي للطيران 2021.

وقال المسؤول الروسي، خلال مشاركته في المعرض، إن سعر طائرة رجال الأعمال "أوروس" يتراوح بين 39 و50 مليون دولار، ويعتمد السعر على المواصفات التي تتمتع بها الطائرة.

المصدر: RT