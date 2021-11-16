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بالصور.. طائرة "أوروس" الروسية الفاخرة

مال وأعمال

بالصور.. طائرة
Sputnik
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أظهر تحقيق صحفي التصميم الفاخر لطائرة رجال الأعمال الروسية الجديدة "أوروس" التي تم الكشف عنها في معرض دبي للطيران، والتي يصل سعرها إلى 50 مليون دولار.

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الكشف عن سعر طائرة
الكشف عن سعر طائرة "أوروس" الفاخرة

ويحتوي صالون هذه الطائرة النفاثة الروسية الجديدة على غرفة اجتماعات وغرفة نوم ومقاعد وحمام ومطبخ، ولديها القدرة على الاتصال بشبكة إنترنيت عالية السرعة.

بالصور.. طائرة
rbc.ru

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد اختارت معرض دبي، لعرض هذه الطائرة الجديدة الفاخرة المخصصة لرجال الأعمال لأول مرة على المستوى الدولي.

بالصور.. طائرة
rbc.ru

يشار إلى أنه منذ عام 2013 ، تم تسليم 11 طائرة "سوبر جيت" روسية خاصة برجال الأعمال للعملاء المحليين والأجانب. وتم تطوير الطائرة الجديدة الفاخرة على أساس طائرة "سوبر جيت" التي سبقتها.

بالصور.. طائرة
rbc.ru

وعلاوة على ما تتمتع به هذه الطائرة من وسائل الراحة والرفاهية، يوجد بها إنترنت عالي السرعة وممر مدمج على متنها، فيما سيتراوح سعرها حسب المكونات المطلوبة  بين 39 و 50 مليون دولار.

بالصور.. طائرة
rbc.ru

ومن الميزات الأخرى لهذه الطائرة الروسية الجديدة، أنها الأولى من فئتها المزودة بنظام وقود إضافي، ما سيسمح لها  بالطيران من دون التزود بالوقود لمسافة تصل إلى 7200 كم.

المصدر: rbc.ru

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