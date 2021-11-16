بالصور.. طائرة "أوروس" الروسية الفاخرة

أظهر تحقيق صحفي التصميم الفاخر لطائرة رجال الأعمال الروسية الجديدة "أوروس" التي تم الكشف عنها في معرض دبي للطيران، والتي يصل سعرها إلى 50 مليون دولار.

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ويحتوي صالون هذه الطائرة النفاثة الروسية الجديدة على غرفة اجتماعات وغرفة نوم ومقاعد وحمام ومطبخ، ولديها القدرة على الاتصال بشبكة إنترنيت عالية السرعة.

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وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد اختارت معرض دبي، لعرض هذه الطائرة الجديدة الفاخرة المخصصة لرجال الأعمال لأول مرة على المستوى الدولي.

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يشار إلى أنه منذ عام 2013 ، تم تسليم 11 طائرة "سوبر جيت" روسية خاصة برجال الأعمال للعملاء المحليين والأجانب. وتم تطوير الطائرة الجديدة الفاخرة على أساس طائرة "سوبر جيت" التي سبقتها.

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وعلاوة على ما تتمتع به هذه الطائرة من وسائل الراحة والرفاهية، يوجد بها إنترنت عالي السرعة وممر مدمج على متنها، فيما سيتراوح سعرها حسب المكونات المطلوبة بين 39 و 50 مليون دولار.

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ومن الميزات الأخرى لهذه الطائرة الروسية الجديدة، أنها الأولى من فئتها المزودة بنظام وقود إضافي، ما سيسمح لها بالطيران من دون التزود بالوقود لمسافة تصل إلى 7200 كم.

المصدر: rbc.ru