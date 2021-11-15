الروبل وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، اليوم الاثنين، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، وجاء ذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 15:02 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.56% إلى 4144.75 نقطة، فيما صعد مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.07% إلى 1803.25 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 50 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.37 روبل، كذلك تراجع سعر صرف اليورو بواقع 38 كوبيكا إلى 82.87 روبل.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود.

المصدر: RT