الولايات المتحدة تعلن عن تجهيز شحنة بذور القمح لشمال شرق سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، عن تجهيز حمولة تبلغ 3 آلاف طن من بذور القمح لسوريا، وأشارت إلى الحمولة تم تجهيزها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأكدت السفارة الأمريكية في سوريا، في بيان تم نشرها "فيسبوك"، أن بذور القمح أصبحت محملة وفي طريقها إلى شمال شرق سوريا.

وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم ما يقرب 300 طن من بذور القمح عالية الجودة للمزارعين في شمال شرق سوريا مع بدء موسم زراعة القمح.

ولفتت إلى أن القمح يعتبر العمود الفقري لقطاع الزراعة في سوريا. وستدعم هذه البذور مئات المزارعين لإنتاج ما يقرب 32 ألف طن من القمح العام المقبل، ما سيضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية.

المصدر: RT