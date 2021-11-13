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الإمارات تعتمد خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي

مال وأعمال

الإمارات تعتمد خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية
Reuters
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قال وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد، إن الإمارات اعتمدت خطة لإدراج نظام التعريفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي.

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وأضاف الوزير اليوم السبت في تصريح، أن الهدف من الإدراج هو "تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقا لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا".

المصدر: "رويترز"

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