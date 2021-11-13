الإمارات تعتمد خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي
Reuters
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قال وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد، إن الإمارات اعتمدت خطة لإدراج نظام التعريفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي.
وأضاف الوزير اليوم السبت في تصريح، أن الهدف من الإدراج هو "تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقا لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا".
المصدر: "رويترز"
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