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انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد تصريحات من "غازبروم"

مال وأعمال

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد تصريحات من
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها في وقت سابق، وجاء ذلك بعد تصريحات لرئيس شركة "غازبرم" الروسية ألكسي ميللر حول إمدادات الغاز إلى أوروبا.

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ووفقا لبيانات التداولات تراجعت أسعار الغاز بنسبة 1% إلى دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب وبلغت 883 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء الانخفاض بعد تصريحات للرئيس "غازبروم" الذي أكد أن "غازبروم" تفي بخطتها حول ضخ الغاز إلى منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا.

كذلك أشار إلى أن "غازبروم" ستتجاوز التزاماتها بموجب اتفاقية ترانزيت (عبور) الغاز مع أوكرانيا هذا العام.

المصدر: "تاس"

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