 
مباشر

ماسك يبيع المزيد من أسهمه في "تسلا"

مال وأعمال

ماسك يبيع المزيد من أسهمه في
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq00

أظهرت إفصاحات تنظيمية اليوم الجمعة أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بعد بيعه أسهم بحوالي خمسة مليارات دولار.

إقرأ المزيد
ماسك يبيع أسهما بخمسة مليارات دولار في
ماسك يبيع أسهما بخمسة مليارات دولار في "تسلا" بعد الاستطلاع

وكان ماسك، أغنى شخص في العالم وأكبر مساهم في "تسلا"، قد قال على "تويتر" في مطلع الأسبوع إنه سيبيع عشرة بالمئة من أسهمه إذا وافق متابعوه على منصة التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة.

وبعد أيام، باع ماسك أسهما بخمسة مليارات دولار، بما يعادل ثلاثة بالمئة من إجمالي حيازته، في أول خطوة من نوعها منذ 2016.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا