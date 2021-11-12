ماسك يبيع المزيد من أسهمه في "تسلا"
Reuters
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أظهرت إفصاحات تنظيمية اليوم الجمعة أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بعد بيعه أسهم بحوالي خمسة مليارات دولار.
وكان ماسك، أغنى شخص في العالم وأكبر مساهم في "تسلا"، قد قال على "تويتر" في مطلع الأسبوع إنه سيبيع عشرة بالمئة من أسهمه إذا وافق متابعوه على منصة التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة.
وبعد أيام، باع ماسك أسهما بخمسة مليارات دولار، بما يعادل ثلاثة بالمئة من إجمالي حيازته، في أول خطوة من نوعها منذ 2016.
المصدر: رويترز
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