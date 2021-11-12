مصر تصدر الغاز إلى دولة جديدة

تسلمت كرواتيا مساء أمس الأول الأربعاء، أول شحنة غاز طبيعي مُسال من مصر، لتعد هذه الشحنة الأولى على الإطلاق التي يتم استيرادها من مصر.

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وتعد شحنة الغاز الطبيعي المُسال التي تسلمتها كرواتيا من مصر - عن طريق محطة الاستيراد العائمة في كرواتيا، بسعة 2.6 مليار متر مكعب سنويًا - هي الشحنة الـ16 التي استوردتها كرواتيا في الإجمالي منذ أن بدأت عملياتها في 2021.

وكانت الناقلة "كول إكسبلورر" منشأة تصدير الغاز المُسال التابعة لشركة "شل" في مدينة إدكو المصرية، غادرت في 7 نوفمبر، وفقًا لبرنامج (إس آند بي جلوبال بلاتس) "سيفلو" لتحليلات تدفق التجارة.

وأكدت شركة كرواتيا للغاز الطبيعي المُسال، مُشغل المنشأة، وصول الناقلة، مشيرة إلى أن تفريغ الشحنة سيستمر حتى نهاية اليوم الجمعة 12 نوفمبر.

وتصدر مصر الغاز المُسال من كل من مصنع "إدكو" الذي تديره شركة "شل الأنجلو" هولندية بسعة 7.2 مليون طن متري سنويًا، ومن مصنع دمياط الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية بسعة 5 ملايين طن متري سنويًا.

وارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المُسال المصرية حتى الآن في الربع الرابع من العام بعد انخفاض الصادرات خلال الصيف، بسبب الطلب القوي على الغاز المحلي المرتبط بالطقس نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء لتكييف الهواء.

وصدرت مصر نحو 67 شحنة غاز طبيعي مُسال فقط من مصنعيها خلال الـ9 أشهر الماضية من الحالى 2021.

المصدر: الدستور