انخفاض أسعار الذهب مع قوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في 6 أشهر، مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى الإقبال على المعدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1856.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1857.90 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو 2021 بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري في مؤسسة "إس بي آي أسيت ماندجمنت" إن "التضخم مدفوع بمشاكل سلاسل التوريد، وحتى تفتح هذه السلاسل سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار، وينبغي أن يدعم ذلك الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.10 دولار للأونصة، لكنها في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1081.90 دولار للأونصة، ولكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2048.91 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز