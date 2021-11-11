اتفاق بين وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية بريف دمشق

وقعت وزارة الكهرباء السورية وتجمع شركات إماراتية على عقد لإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة "300 ميغاواط" بريف دمشق.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، ستعمل المحطة باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.