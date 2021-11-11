مصر تتوجه إلى أسواق الدين مجددا
Reuters
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كشف المركزي المصري عن عزمه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار قريبا، ويهدف ذلك عادة لدعم إنفاق الميزانية وتمويل مشاريع تنموية.
وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة إجمالية 1.6 مليار دولار في مناقصة يوم 15 نوفمبر 2021.
ووفقا للبنك المركزي المصري فإن التسوية ستكون يوم 16 نوفمبر 2022.
المصدر: رويترز
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