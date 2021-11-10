المغرب.. وزيرة الاقتصاد تدعو البنك الدولي لدعم الحكومة

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية العلوي البنك الدولي لتعزيز دعمه المالي للحكومة المغربية لمواكبة جهودها من أجل الحد من آثار أزمة "كوفيد-19" وتنفيذ برنامجها التنموي.

وأشار بيان صدر عن وزارة الاقتصاد عقب لقاء الوزيرة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إلى أن "العلوي استعرضت الورش الإصلاحية ذات الأولوية التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية، وعلى رأسها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكومة".

وأضاف: "شكل الاجتماع أيضا فرصة لدعوة البنك الدولي إلى تسريع دعمه الفني والتقني للمغرب في بعض المجالات ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لرأسمال الاستثمار، وكذلك تحسين فعالية المالية العمومية وتطوير التمويل الأخضر والمستدام".

من جهته، عبر بلحاج، عن "اهتمام البنك الدولي بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وهنأ الحكومة على الإرادة الواضحة الجديدة والتزامها الراسخ بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمملكة".

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على "الالتزام المستمر والرغبة المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر عام 2022".

المصدر: "هسبريس"