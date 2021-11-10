الإمارات.. هبوط أسهم "الاتحاد العقارية" بعد صدور مذكرة قبض على رئيس مجلس إدارتها

هوت أسهم شركة الاتحاد العقارية المدرجة في بورصة دبي نحو 10 في المئة إثر فصل الشركة رئيس مجلس إدارتها، في أعقاب إصدار النيابة العامة الإماراتية مذكرة بتوقيفه.

وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قد ذكرت أن النائب العام للدولة أعلن فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب رئيس مجلس إدارة الشركة ومسؤولين آخرين فيها مخالفات مالية.

وقالت الشركة الثلاثاء إن رئيس مجلس إدارتها خليفة الحمادي فصل من المجلس إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين بعد اجتماع للمساهمين، ولم يقر المساهمون كذلك تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وجاء الإعلان بعد يوم من نشر الشركات في إفصاح للبورصة رسالة من النيابة العامة في الإمارات، والتي أمرت بالقبض على الحمادي على ذمة التحقيقات.

واختتمت أسهم الاتحاد العقارية تعاملات يوم الأربعاء منخفضة 9.9 في المئة عند 0.293 درهم.

وتشير بيانات "أيكون رفينيتيف" إلى أن رأس المال السوقي للاتحاد العقارية، التي بدأت العمل عام 1987، يزيد قليلا عن 342 مليون دولار.

المصدر: رويترز