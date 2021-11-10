بعد إطلاق طيران الشارتر من روسيا إلى مصر.. كم يبلغ ثمن الرحلة السياحية إلى منتجعات البحر الأحمر؟

يتفق الخبراء على أن استئناف رحلات الطيران غير النظامية "الشارتر" من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ سيساهم في خفض ثمن الرحلة السياحية من روسيا إلى منتجعات مصر المطلة على البحر الأحمر.

إقرأ المزيد

وتم أمس استئناف رحلات الطيران "شارتر" من روسيا إلى منتجعات مصر الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد تعليقها لسنوات بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء إثر عمل إرهابي.

وأكدت شركة سياحية روسية، إطلاق الرحلات إلى المنتجعات المصرية، وقالت إن رحلات بواسطة طيران مستأجر انطلقت من العاصمة موسكو ومدينة كازان، وتوقعت أن وتيرة الرحلات ستكون بمعدل 2 - 7 رحلات في الأسبوع.

وأشارت إلى أنه سيتم قريبا إطلاق رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ من سان بطرسبرغ ويكاترينبرغ وسامارا وساراتوف وكراسنودار.

من جهتهم قال عاملون في قطاع السياحة في روسيا، إن الخطوة أدت إلى انخفاض أسعار الرحلات السياحية إلى مصر وزيادة الطلب، لكنهم توقعوا ارتفاع الأسعار خلال عطلة رأس السنة.

وعن ثمن الرحلة السياحية من روسيا إلى المنتجعات المصرية، قال ممثل عن شركة السياحة TUI إن سعر الرحلة الأسبوعية في الوقت الراهن (نوفمبر 2021) يبدأ من 57 ألف روبل (حوالي 800 دولارا) لشخصين تتضمن الإقامة في فندق 5 نجوم.

وأضاف أن السعر يعتمد بشكل كبير على الفندق، وتوقع أن تصعد الأسعار في ديسمبر المقبل إلى 103.6 ألف روبل (1460 دولار) لرحلة لشخصين.

وللمقارنة فإن متوسط ثمن الرحلة السياحية خلال 2020 أي قبل إطلاق طيران الشارتر كان قد بلغ ​​153.6 ألف روبل (2163 دولار).

المصدر: إنترفاكس + روسيسكايا غازيتا