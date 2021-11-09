الولايات المتحدة: بنك "المشرق" الإماراتي يدفع 100 مليون دولار لتسوية تحقيق في انتهاك العقوبات

أكدت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أن بنك "المشرق" الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان.

وحسب بيان الإدارة اتضح أن "بنك "المشرق" أرسل بين يناير 2005 وفبراير 2009، 4 مليارات دولار من المدفوعات الصادرة المتعلقة بالسودان من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم".

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على السودان عام 1997، عقب تصنيفه دولة راعية للإرهاب، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين.

المصدر: "رويترز"