نمو الاقتصاد السعودي بأسرع وتيرة منذ 2012
Reuters
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أفادت بيانات بأن اقتصاد السعودية نما 6.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع نمو منذ 2012، إذ يستفيد أكبر مصدر للنفط في العالم من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، استنادا إلى تقديرات أولية، إن "هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها تسعة بالمئة نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021".
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 5.8% على أساس فصلي بفعل نمو 12.9 بالمئة في الأنشطة النفطية.
المصدر: رويترز
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