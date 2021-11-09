السعودية تبدأ في بيع سندات بالدولار على شريحتين
Reuters
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أفادت مؤسسة "انترناشيونال فاينانس ريفيو" التي توفر معلومات عن الدخل الثابت والمتخصصة في مجال أبحاث أسواق المال أن السعودية بدأت في بيع سندات بالدولار الأمريكي بينها صكوك.
يشمل البيع المقرر للديون والذي سيكتمل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء سندات تقليدية لمدة 30 عاما يتم تسويقها عند حوالي 3.6 في المئة وصكوك لمدة 9 سنوات ونصف أو سندات إسلامية عند حوالي 110 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
المصدر: رويترز
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