قفزة في الاستثمار الأجنبي بأصول الروبل

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الأصول المقومة بالعملة الروسية ارتفع في الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر الجاري بنحو 5 أضعاف.

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ووفقا للبيانات التي حصلت عليها الصحيفة الروسية فإن الاستثمارت نمت في الفترة من 27 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري بنحو 5 أضعاف مقارنة بالأسبوع الذي قبله وبلغت 90 مليون دولار.

وفي غضون 6 أسابيع استثمر المستثمرون ككل 600 مليون دولار في صناديق الأسهم الروسية، وخلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر الجاري تباطأت التدفقات الخارجة من صناديق السندات الروسية.

يذكر أن المستثمرين الأجانب ضخوا في العام 2019 نحو 21 مليار دولار في في الاقتصاد الروسي، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ قرابة ست سنوات.

المصدر: لينتا.رو