روسيا تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، أن موسكو سمحت للمستثمرين الأجانب دخول البلاد على الرغم من القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وقال، في بيان نشر على موقع الوزارة: "نحاول استيعاب الشركاء الأجانب المهتمين بالتعاون مع بلدنا.. إن إمكانية دخول رجال الأعمال الأجانب إلى روسيا لمناقشة المشاريع في المناطق ستكون خطوة مهمة لاستعادة النشاط التجاري ونموه، فضلا عن جذب الاستثمارات من الخارج".

وأضاف: "المشاريع ذات الأولوية هي تلك التي تنطوي على خلق فرص عمل جديدة".

وتابع: "في الوقت الحالي نناقش حجم الاستثمار البالغ 30 مليون روبل".

وأوضح: "الآلية الثانية للحصول على تصريح إقامة دائم في روسيا، هي استثمار في العقارات الروسية بمبلغ 30 مليون روبل".

ودعمت الحكومة الروسية في أبريل الماضي، مشروع قانون تقدمت به وزارة التنمية الاقتصادية بشأن التأشيرات "الذهبية" للمستثمرين الأجانب.

المصدر: "لينتا.رو"