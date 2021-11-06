"المركزي التونسي" يعلن استئناف المحادثات الفنية مع "النقد الدولي"

أعلن البنك المركزي التونسي استئنافه المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية منه، بموجب طلب رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وأضاف المركزي التونسي أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى محافظ البنك مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي قد تحظى بدعم دولي.

المصدر: "رويترز"