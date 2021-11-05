الولايات المتحدة.. أكبر حي بالتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم سيتم افتتاحه في تكساس

تعتزم شركتا Lennar وICON المتخصصتان في الهياكل المطبوعة ثلاثية الأبعاد، الكشف عن مشروع تطوير عقاري جديد في مدينة أوستن بتكساس، يعد الأكبر في العالم للمنازل المطبوعة.

وأشارت الشركتان إلى أن "المشروع سيضم 100 منزل مطبوع من طابق واحد، باستخدام تقنيات بناء آلية متقدمة ومواد بناء ترتكز على الخرسانة"، مؤكدتين أن "التصاميم الرقمية للحي، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، تظهر صفوفا من العقارات ذات أسقف مغطاة بالخلايا الشمسية".

وأوضحت، أن "بناء كل منزل سيستغرق حوالي أسبوع"، وأن "تصميم المنازل تم بشكل مشترك مع مجموعة (Bjarke Ingels Group) المتخصصة في الهندسة المعمارية الدنماركية، حيث ستشمل عملية البناء 5 من طابعات "فولكان" الآلية، التي يبلغ عرضها 46 قدما، والتي تنتج مزيجا خرسانيا يسمى "Lavacrete"، وفقا لتصميم منزل مبرمج مسبقا.

من جهته، وصف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ICON"، جيسون بالارد، حي أوستن بأنه "لحظة فاصلة في تاريخ التنمية على مستوى المجتمع".

وقال: "الطباعة ثلاثية الأبعاد لا توفر فقط منازل عالية الجودة بشكل أسرع وبتكلفة معقولة، ولكن أساطيل الطابعات يمكن أن تغير الطريقة التي يتم فيها بناء مجتمعات بأكملها إلى الأفضل".

المصدر: "سي أن أن"