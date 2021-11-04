سفير روسيا: إعادة بناء قوس النصر في تدمر وفقا لنموذج روسي ثلاثي الأبعاد

قال سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف، إنه سيتم ترميم قوس النصر في تدمر السورية الذي دمره مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، وذلك على أساس نموذج روسي رقمي ثلاثي الأبعاد.

وأضاف السفير، في مقابلة مع مراسل "تاس": "لقد تم بالفعل اتخاذ الخطوات الجادة الأولى. على سبيل المثال في أغسطس 2020، تم تسليم الجانب السوري، نموذجا ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر القديمة أعده متخصصون روس، وعلى أساسه يخطط لتنفيذ الترميم". ووفقا للسفير، يتم تنفيذ هذا العمل بالتنسيق الوثيق مع اليونسكو وإدارة الآثار والمتاحف في سوريا.

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وتابع السفير: "لن نقول إنه توجد صعوبات جدية لا يمكن التغلب عليها خلال ذلك. لكن هذه العملية نفسها، شاقة وتتطلب إعدادا دقيقا، وتنفيذا عالي الجودة في جميع المراحل. لذلك، من الناحية الموضوعية، سيستغرق الأمر الكثير من الوقت ".

المصدر: تاس