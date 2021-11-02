الكشف عن مكاسب الجزائر من ارتفاع أسعار الطاقة

ارتفعت إيرادات الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، من صادرات موارد الطاقة بواقع 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

وأشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس الشعب الجزائري، إلى أن عائدات الجزائر ارتفعت من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021.

ووفقا للوزير الجزائري فقد صعدت العائدات بواقع 9 مليارات دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حينها سجلت العائدات مستوى 15 مليار دولار.

في البداية أفاد الوزير بوجود زيادة في الطلب على الطاقة، وخاصة الغاز الذي سجلت أسعاره مستويات مرتفة في الفترة الماضية، وفقا لبيان نشرته وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم.

كذلك أشار الوزير الجزائري إلى أن أسعار النفط شهدت منحا تصاعديا، إذ تجاوزت سقف 80 دولارا للبرميل في الوقت الراهن، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ العام 2018.

المصدر: RT