 
مباشر

الكرملين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بالغاز

مال وأعمال

الكرملين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بالغاز
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rn60

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مجددا اليوم الثلاثاء، أن روسيا تفي بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة.

إقرأ المزيد
صحيفة ألمانية: جملة واحدة من بوتين قلبت حال سوق الغاز بأوروبا
صحيفة ألمانية: جملة واحدة من بوتين قلبت حال سوق الغاز بأوروبا

وأشار خلال حديثه مع الصحفيين إلى أن توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة "غازبروم" بزيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين الأوروبية بعد 8 نوفمبر الجاري سارية المفعول.

وفي وقت سابق أوعز الرئيس الروسي إلى شركة "غازبروم" الروسية ببدء العمل على زيادة كميات الغاز في منشآت تخزينه الأرضية في أوروبا، التي تواجه نقصا في مادة الغاز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 830 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا