روسيا تعزز العلاقات التجارية مع إمارة عجمان بمذكرة جديدة
وقعت مؤسسة روسية مع إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية لتعزيز فرص التعاون التجاري، وتم التوقيع على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".
وتم التوقيع على مذكرة التعاون بين مؤسسة "روس غلوبال إكسبورت" الروسية وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفقا لبيان نشرته الغرفة اليوم على صفحتها في "إنستغرام".
وتهدف المذكرة إلى دعم فرص التعاون التجاري وتبادل الوفود وتنظيم اللقاءات وتحقيق الاستفادة المشتركة من الفرص التجارية والسياحية والاستثمارية بين الطرفين.
ووقع على الاتفاقية كل من محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ودميتري بولياكوف، المدير العام لـ "روس غلوبال إكسبورت"، بحضور رسول كاسيموف، نائب القنصل العام لروسيا بدبي.
المصدر: غرفة تجارة عجمان
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