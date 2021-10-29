العملة الرقمية "إيثر" تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

وصلت "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تحطيم منافستها الأكبر "بتكوين" رقمها الخاص.

وارتفعت العملة، التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 2.6% إلى 4400 دولار في التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة البالغة 4380 دولارا التي بلغتها في 12 مايو.

وارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وصعدت "إيثر" أكثر من 60% منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر.

وكانت بتكوين، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر.

ومن بين أكبر العملات المشفرة التي ارتفعت مؤخرا كانت العملة "شيبا إينو" المرتبطة بالرموز على الإنترنت والتي ارتفع سعرها بنحو 160% هذا الأسبوع، لتصبح الآن ثامن أكبر عملة مشفرة في العالم.

المصدر: رويترز