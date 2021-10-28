الجزائر تبحث إمداد تنزانيا بالنفط وتطوير شبكة الكهرباء فيها

أفادت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الخميس، بأنها بحثت مع السلطات في تنزانيا "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم".

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وفدا برئاسة نظيره التزاني جانيوري يوسف مكامبا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوزيرين وافقا على مخطط عمل بهذا الشأن، حيث "تم تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانات إمداد تنزانيا بالمحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة) وتخزين المحروقات".

كما ناقش الجانبان "فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا"، إذ تم الاتفاق على التوقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد مستقبلا.

وشدد وزير الطاقة والمناجم على رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، كما أكد استعداد الجزائر لـ"دعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات".

المصدر: RT