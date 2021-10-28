تسارع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع

كشفت بيانات اليوم، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا زادت بأكثر من المتوقع في أكتوبر 2021، مما يعكس زيادة ضغوط الأسعار، فيما يواجه أكبر اقتصاد أوروبي ارتفاعا في أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن أسعار المستهلكين، التي جرى تعديلها لتتماشى مع بيانات التضخم من بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، زادت 4.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 4.1 بالمئة في سبتمبر 2021.

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وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت بوتيرة أسرع.

المصدر: "رويترز"