"روس نفط" الروسية: حقبة النفط الرخيص قد ولت

يرى رئيس شركة النفط الروسية "روس نفط" إيغور سيتشين أن المساعي للحد من تطوير مصادر الطاقة التقليدية سيساهم في ارتفاع أسعار النفط ما قد يكون مؤشرا على أن حقبة النفط الرخيص قد انتهت.

وقال سيتشين خلال مشاركته اليوم الخميس في المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الرابع عشر، إن الحد من نمو الطاقة التقليدية سيؤدي إلى تقليص الاستثمارات المطلوبة للحفاظ على إنتاج موارد الطاقة عند مستوى معين، ما سيؤدي إلى صعود الأسعار.

وأكد رئيس شركة النفط الروسية "روس نفط" أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وقد ينتهي عصر أسعار الطاقة المنخفضة نسبيا الذي استمر قرابة 100 عام.

وشدد على أن تغيير هيكل قطاع الطاقة العالمي يجب أن يكون متوازنا من أجل منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى مثل هذه "الدوامة التضخمية" للطاقة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميا ما قد يساهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح قائلا إن تقديرات "غولدن ساكس" و"سيتي" تشير إلى أن الأسعار المرتفعة للغاية للغاز الطبيعي ستكون بمثابة قوة دافعة لأسعار النفط، لافتا إلى أن أسعار الغاز المرتفعة تشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.

المصدر: "تاس"