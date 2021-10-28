 
مباشر
عاجل
البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس

السعودية تطرح مناقصة دولية للقمح

مال وأعمال

السعودية تطرح مناقصة دولية للقمح
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlw5

قال متعاملون أوروبيون إن المؤسسة العامة للحبوب السعودية طرحت اليوم الخميس مناقصة دولية لشراء نحو 655 ألف طن من القمح.

وتوقع المتعاملون أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات غدا الجمعة 29 أكتوبر 2021.

وقال المتعاملون إن المناقصة تسعى لشراء قمح صلد، يحتوي على 12.5 في المئة من البروتين، من موردين عالميين، على أن تسلم الشحنات في يناير وفبراير ومارس وأبريل 2022.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا