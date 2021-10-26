سهم "لوك أويل" الروسية يصعد إلى مستوى تاريخي

ارتفع سهم شركة النفط الروسية "لوك أويل"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 7500 روبل، وسجل بذلك السهم مستويات تاريخية.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، صعد سهم "لوك أويل" الروسية بنسبة 0.48% إلى 7477 روبل، وقبل ذلك في التعاملات صعد السهم إلى 7516.5 روبل، وهو أعلى مستوى في التاريخ تبلغه الشركة.

ويأتي ارتفاع سهم الشركة في ظل صعود أسعار موارد الطاقة، بما في ذلك النفط، ويتم تداول مزيج "برنت" الآن فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس