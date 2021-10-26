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مسؤول إيراني يتحدث عن خطة طموحة في مجال البتروكيميائيات

مال وأعمال

مسؤول إيراني يتحدث عن خطة طموحة في مجال البتروكيميائيات
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف مساعد وزير النفط المدير التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيميائيات الإيرانية بهزاد محمدي عن أن عائدات إيران من المنتجات البتروكيميائية تبلغ 14 مليار دولار سنويا.

وقال محمدي في تصريح له الاثنين خلال مراسم افتتاح معرض وملتقى التعريف بفرص الاستثمارات وتنمية قطاع النفط والغاز والبتروكيميائيات والطاقات المتجددة "آيفيكس 2021" المنعقد في جزيرة كيش جنوب ايران: "هنالك خطة لزيادة إنتاج البتروكيميائيات في البلاد في غضون 6 أعوام من شأنها أن تزيد الإنتاج من 83 مليون طن إلى167 مليون طن سنويا في نهاية الخطة".

وأضاف، أنه في حال تحقق هذه الخطة سيرتفع حجم استثمارات قطاع البتروكيميائيات في البلاد من 79 مليار دولار الحالي إلى 140 مليار دولار كما سترتفع عوائد البلاد السنوية من 14 مليار دولار إلى 53 مليارا.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تنمية الصناعات البتروكيمياوية في مجالات الميثانول والبروبلین والبنزن والبوتیلين واليوريا والأثیلين باستثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار من شانها أن تزيد طاقة إنتاج البلاد بمقدار 3.5 مليون طن.

المصدر: ارنا

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