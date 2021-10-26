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توقعات متفائلة لأسعار النفط في نهاية 2021

مال وأعمال

توقعات متفائلة لأسعار النفط في نهاية 2021
Reuters
صورة تعبيرية
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قال بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام "برنت" القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

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وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 عند حوالي 100 مليون برميل يوميا مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة السلالة المتحورة دلتا.

كذلك توقع البنك أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

المصدر: رويترز

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