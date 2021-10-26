بعد موجة صعود.. النفط يعود إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 83.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش.

كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 85.79 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة أمس الاثنين.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في "أواندا" في مذكرة: "التوقعات بالنسبة لنوفمبر الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء".

من جهته قال بنك "غولدمان ساكس" إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام "برنت" القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير ليتماشى مع متوسطات خمس سنوات في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز