القيمة السوقية لـ"تسلا" تتجاوز تريليون دولار

تخطت القيمة السوقية لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية التريليون دولار اليوم الاثنين بعد تلقيها أكبر طلبية على الإطلاق من شركة "هيرتز" لتأجير السيارات.

ووصفت هذه الصفقة بأنها تهدف لتعزز طموحات رائدة صناعة السيارات الكهربائية في أن تصبح صاحبة أعلى المبيعات في صناعة السيارات بكاملها على مدار السنوات العشر المقبلة.

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وأظهر قرار "هيرتز" شراء 100 ألف من مركبات "تسلا" بحلول نهاية 2022 حيث أن السيارات الكهربائية لم تعد منتجا فريدا، وستهيمن على سوق السيارات في المستقبل القريب، حسب بعض الخبراء.

وحدد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" مستوى سنويا لنمو المبيعات عند 50 بالمئة في المتوسط، ليصل في نهاية المطاف إلى 20 مليون سيارة سنويا.

وسيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم المبيعات الحالي لـ"فولكسفاغن" و"تويوتا موتور".

وقفزت أسهم "تسلا" 12.7 بالمئة إلى 1025.10 دولار للسهم في أواخر التعاملات ببورصة وول ستريت لتصبح القيمة السوقية للشركة أكثر من تريليون دولار، وفقا لرويترز.

يذكر أن نادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار وما فوق يضم "أرامكو" و"مايكروسوفت" و"أبل" و"ألفابيت" (غوغل) و"أمازون" و"فيسبوك".

المصدر: رويترز