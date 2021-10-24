"تسلا" ترجئ إطلاق برمجيات جديدة للقيادة الذاتية

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أنه قرر تأجيل إطلاق برمجيات جديدة للقيادة الذاتية "إف.إس.بي 10.3" بسبب مشكلات خلال الاختبارات النهائية.

وكتب ماسك على "تويتر": "نرى بعض المشكلات في 10.3، ولذا سنعود إلى 10.2 مؤقتا".

وأضاف: "يرجى ملاحظة أن هذا أمر متوقع من نسخة تجريبية للبرمجيات"، وذلك بعد أن أعلن مؤخرا أن إطلاق النظام الجديد ربما يتأخر ليوم واحد فقط.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

وتم الإعلان يوم الجمعة عن إصدار نظام مساعدة القيادة الجديد لطرازات "تسلا" الذي قالت الشركة إنه يحتوي على العديد من التحسينات.

ولم تتوفر معلومات بشأن الموعد المحتمل الجديد للإصدار، سواء من ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي أو من المكتب الصحفي لـ"تسلا".

المصدر: رويترز