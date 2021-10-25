قفزة كبيرة لواردات السعودية من الإمارات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن قيمة واردات السعودية من الإمارات في أغسطس 2021 زادت بنحو 31% على أساس شهري.

وأفادت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء بأن الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) من 3.1 مليار ريال في يوليو الماضي. وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.

وجاءت القفزة عقب انخفاض حاد في يوليو 2021 بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من دول الخليج الأخرى.

وفي يوليو الماضي عدلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مدخلات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تحد لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.

وفيما يتعلق بالصادرات السعودية غير النفطية ككل، أشارت البيانات إلى أن ارتفاعها في أغسطس 2021 بنسبة 26.8%، أما صادرات النفط السعودية في الشهر نفسه صعدت 74.2%.

المصدر: رويترز