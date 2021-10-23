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عمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في السلطنة

مال وأعمال

عمان تعلن عن افتتاح أول مشروع من نوعه في السلطنة
Reuters
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أعلنت السلطات العمانية أنها ستفتتح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد غد الاثنين أول مصنع في المدينة الصناعية الصينية العمانية وهو مصنع شركة "هونجتونج الدقم" للأنابيب.

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ويعد المصنع أول مشروع من نوعه في السلطنة تم إنشاؤه بشراكة عمانية–صينية، ويأتي إنشاء المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ترجمة للعلاقات المتميزة بين السلطنة والصين.

ويختص المصنع بإنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثيلين المقوى التي تستخدم بشكل رئيس في شبكات التجميع ونقل مخرجات الآبار الهيدروكربونية.

وتعد منتجات المصنع إضافة جديدة لقطاعي النفط والغاز، وتتميز بالجودة العالية وعمرها الافتراضي الطويل مقارنة بالأنابيب المعدنية الشائع استخدامها في قطاعي النفط والغاز، وقد تم تصنيع الأنابيب وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل شركة تنمية نفط عمان والمعهد الأمريكي للبترول.

المصدر: صحيفة "أثير"

 

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