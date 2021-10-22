سفير روسيا لدى القاهرة يكشف عن حجم الاستثمارات الروسية في مصر

تحدث السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، في مقابلة عن العلاقات الروسية المصرية، وكشف خلالها عن حجم الاستثمارات الروسية في مصر.

وقال السفير إن روسيا تتعاون مع مصر في الكثير من المشكلات التي سببتها أزمة كورونا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين زادت في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف قائلا أمس الخميس ضمن برنامج "بدون حظر" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن "مصر دعيت للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي)، مع وفد مصري كبير ومصر ستكون من أهم البلدان التي سننتظرها في هذا المؤتمر".

وتابع الدبلوماسي الروسي، أن مصر ستكون الأمة الكبرى المنتظرة في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر وصلت إلى 7 مليارات دولار.

وعن كبرى المشاريع بين روسيا ومصر، قال السفير الروسي: "نعمل الآن على مشروع المنطقة الروسية التي ستقام داخل قناة السويس، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وما زال المستثمرون يتناقشون تفاصيل هذا الأمر، ويرغبون في اجتذاب المزيد من الشركات الروسية إلى مصر، والكثير منها يرغب في العمل بمصر لإنتاج السلع لتلبية احتياجات السوق المصري والإفريقي لأن مصر عضو في العديد من مناطق التجارة الحرة.

وأشار السفير الروسي إلى أن العلاقة بين مصر وروسيا قوية وعميقة، حيث كانت البداية حينما دعمت موسكو القاهرة خلال تحديات الستينيات فيما يخص قناة السويس، وحرب أكتوبر 1973.

كذلك أشار إلى زيادة عدد رحلات الطيران من روسيا إلى مصر، وقال السفير الروسي إن هناك العديد من الرحلات جاءت بالفعل إلى شرم الشيخ، كما ستكون هناك زيارات أخرى من مختلف مدن روسيا.

المصدر: صدى البلد