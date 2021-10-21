وزارة الطاقة الإسرائيلية: ندرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر بسرعة وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.

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وسيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر بصناعة الغاز إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيكلف حوالي 200 مليون دولار وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا.

المصدر: رويترز